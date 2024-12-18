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Теннисный агент: не уверен, что Зверев выиграет мэйджор в грядущем сезоне

Теннисный агент: не уверен, что Зверев выиграет мэйджор в грядущем сезоне
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, высказался о шансах второй ракетки мира немца Александр Зверева завоевать дебютный ТБШ в 2025 году.

— У того же Александра Зверева на данный момент нет ни одного титула на мэйджорах. В 2025-м всё может измениться?
— Сложно сказать. Честно говоря, мне кажется, что последние пять-шесть лет говорят о том, что Зверев должен взять ТБШ, и ведь всё для этого у немца есть. Он подбирается к «Шлему» очень близко. Но в психологическом плане Александр, с моей точки зрения, уступает тем же Синнеру, Алькарасу, Джоковичу. Не уверен, что Зверев выиграет мэйджор в грядущем сезоне. Скорее, Александр сможет приблизиться к Яннику и Карлосу. А вот Новака я уже не стал бы ставить в один ряд с итальянцем и испанцем в преддверии сезона-2025, — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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