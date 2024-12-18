Спортивный агент допустил, что Джокович точно не сможет доминировать в туре в 2025 году

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, высказался о сотрудничестве британца Энди Маррея с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, что пока это больше похоже на пиар-ход, нежели чем на реальный тандем. Естественно, с точки зрения пиар-истории это очень интересно для всей теннисной общественности, например, посмотреть, как будет вести себя в боксе Джоковича Маррей.

Насколько это будет действительно эффективно? Не могу сказать. Многое будет зависеть от того, в каком физическом состоянии Новак подойдёт к австралийскому ТБШ. Мы все прекрасно знаем, что если у серба есть мотивация, то даже в 37 лет он может побеждать молодых оппонентов. И даже юным противникам порой трудно конкурировать с Джоковичем! Финал ОИ-2024 показал, что если Новак чего-то хочет, то он этого добивается. С другой стороны, моложе Джокович точно не стал. Время обмануть очень сложно. Считаю, что в 2025 году Новак доминировать в туре точно не сможет», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».