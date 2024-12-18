Островский: хотелось бы, чтобы в следующем году кто-то из россиян выиграл ТБШ

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных игроков, рассказал, что хочет пожелать российским фанатам тенниса в преддверии нового сезона.

«Хотел бы пожелать, чтобы как можно скорее на нашу землю вернулись международные соревнования. Если это произойдёт в 2025 году, я думаю, что российские фанаты тенниса будут очень рады этому событию. Надеюсь, что так и будет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в следующем году кто-то из россиян выиграл ТБШ. Неважно, будет это в мужском или женском туре. Мы все будем этому рады», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».