Андрей Ольховский назвал медали Андреевой и Шнайдер прорывом года в российском теннисе

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский назвал серебряную медаль на Олимпиаде-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер прорывом года в российском теннисе.

«Главный прорыв года в российском теннисе — серебряные медали Миры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже. Это было неожиданно и очень приятно. На мой взгляд, девушки в 2024 году выступали на грани своих возможностей. Касаткина попала в десятку, Калинская, Андреева, Шнайдер поднялись высоко. Медведев, Хачанов и Рублёв подтвердили, что находятся в ведущей когорте теннисистов мира», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.