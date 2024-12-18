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Анастасия Потапова: я шопоголик, каждый день что-то заказываю, это уже страшно

Анастасия Потапова: я шопоголик, каждый день что-то заказываю, это уже страшно
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что любит себя баловать шопингом, а также поделилась недавней покупкой.

— Чем ты себя балуешь?
— Шопингом, наверное, ну чем ещё (смеётся)? Мотивация всегда, шопинг какой-нибудь.

— Что последнее купила себе такое, что тебя порадовало?
— Последнее я купила сумку в Hermes, вот. Я шопоголик ещё тот, и каждый день что-то заказываю, это уже страшно, мне уже родители и друзья говорят, что скоро курьеров отстреливать будут, они уже устали их видеть, постоянно идут к нам домой, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Ранее Анастасия Потапова поделилась, как следит за собой в условиях тяжёлых физических нагрузок.

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