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Анастасия Потапова: я не феминистка, хочу, чтобы мужчина был сильнее меня

Анастасия Потапова: я не феминистка, хочу, чтобы мужчина был сильнее меня
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что не считает себя феминисткой и в отношениях хочет, чтобы мужчина брал на себя ответственность за неё.

— А как же вот сейчас новое веяние, 50 на 50, нет, не поддерживаете?
— Честно, я против этого, против просто даже из-за того, что, ну как, мы же девочки, нет? Я вот не феминистка вообще. Ну, говорю как есть. Не скрываю это, я не феминистка, хочу, чтобы мужчина был сильнее меня. Условно, не то что сильнее, а может, мудрее. Не хочу брать ответственность за мужчину. Хочу, чтобы мужчина её взял за меня, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Ранее Анастасия Потапова поделилась, как пытается строить личную жизнь, играя в туре. Россиянка находилась в браке с теннисистом из Казахстана Александром Шевченко с декабря 2023 года. В ноябре 2024 года спортсменка сообщила о разводе.

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