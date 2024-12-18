«Не люблю скандалы, интриги, расследования». Потапова поделилась, с кем общается в туре

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что в туре не испытывает проблем с общением, а подругой может назвать соотечественницу Яну Сизикову.

— Скажи, с кем в туре ты можешь сказать, что поддерживаешь отношения?

— На самом деле, у меня ни с кем нет проблем в туре, я довольно такой нейтральный игрок, человек. Со всеми в хороших отношениях, поэтому думаю, что так же и про меня все скажут. Не люблю, опять же, эти скандалы, интриги, расследования, поэтому, наверное, из-за этого меня условно и любят в туре. Но, наверное, больше всего с Ариной [Соболенко] неплохо мы общаемся, с [Онс] Жабер, ну, с ней, мне кажется, все неплохо общаются.

Но, наверное, больше всего это Янка (Яна Сизикова. – Прим. «Чемпионата»), да, мы и поддерживаем друг друга, и у нас цели как бы одни, но они разные. Потому что всё-таки она играет пару, и если мы играем с ней вместе пару, то мы пытаемся друг другу помочь, что сближает ещё больше. Она меня также и поддерживает в одиночке, что для меня тоже очень важно, поэтому, наверное, кроме Яны, никого не могу назвать своей подругой прям в туре, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».