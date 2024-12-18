Анастасия Потапова рассказала, на что обращает внимание при выборе тренера

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, на что она опирается при выборе тренера.

«На самом деле это микс всего. Во-первых, для меня очень важна прошлая история у тренера. Допустим, мне было бы трудно довериться тому, кто меняет игроков каждые два месяца. Всё-таки я за долгую историю. Верю в то, что долгая работа может принести свои плоды, и для меня это важно.

Также смотрю на порядочность. Даже если и расставались, были ли скандалы, была ли какая-то грязь, тоже это стараюсь избегать, этого всё сильно не люблю, никаких ругачек. Люблю человечных людей, как бы это ни звучало.

Ну и, конечно, смотрю на результат в прошлом, с прошлыми игроками, всё-таки всё равно это важно. И, естественно, когда мы договариваемся о работе, люблю сама разговаривать с людьми, допустим, мы делаем звонок по видео, мы обсуждаем. Люблю послушать людей, что они думают о моей игре, как они видят в дальнейшем нашу работу, что бы они хотели сами изменить. И после этого взвешенно опираюсь на все факты, чтобы принять это решение», — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».