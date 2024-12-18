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«Я был в одном матче от первой ракетки мира». Зверев назвал самый трудный момент в карьере

«Я был в одном матче от первой ракетки мира». Зверев назвал самый трудный момент в карьере
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем самым трудным моментом в своей карьере. По ходу того матча спортсмен подвернул ногу и получил серьёзную травму голеностопа, из-за которой был вынужден завершить сезон.

«Я был в одном матче от того, чтобы стать первой ракеткой мира. Я показывал лучший теннис в своей жизни против величайшего в истории игрока на грунте, Рафаэля Надаля. Это был сложный момент для меня. Даже если бы я проиграл, это Надаль — всё может случиться. Ему можно проиграть на «Ролан Гаррос», в месте, где ему проигрывали все. Так что поражение — это не сюрприз.

Но в глубине души я знал, что мне было достаточно выиграть один матч в течение трёх последующих месяцев, чтобы стать первой ракеткой мира. Это было непросто. Будучи в гипсе, я не имел возможности не только играть, но и просто ходить и заниматься обычными делами. Было тяжело», — приводит слова Зверева Tennis365.

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