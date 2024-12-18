Юлия Гёргес: с игрой, как у Елены Рыбакиной, выигрывают турниры «Большого шлема»

Бывшая девятая ракетка мира немка Юлия Гёргес считает игру казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной лучшей среди топ-игроков в WTA-туре.

«Мне очень нравится Елена, потому что я могу понять её манеру игры в теннис. Она играет без компромиссов. На задней линии и на подаче она хороша, но может играть лучше у сетки. Мне нравятся её острые, насыщенные удары и мощная подача. Думаю, что именно с такой игрой выигрывают турниры «Большого шлема». Елена не надеется на ошибку, она играет сама.

Мне очень нравится атлетичность Иги Швёнтек, её манеры передвижения. Арина Соболенко невероятно усердно тренируется и с годами совершенствуется. Она полностью заслуживает своё место на вершине мирового рейтинга. Но если бы мне пришлось выбирать одну, это была бы Елена», — приводит слова Гёргес Tennis World USA.