Люка Ван Аш обыграл Цзюнчэн Шана в стартовом матче молодёжного Итогового турнира ATP

128-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш одержал победу в первом матче молодёжного Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Он обыграл китайца Цзюнчэн Шана (50-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:3), 2:4, 4:1, 4:3 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. За это время Ван Аш выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Шана семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.