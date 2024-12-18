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Люка Ван Аш обыграл Цзюнчэн Шана в стартовом матче молодёжного Итогового турнира ATP

Люка Ван Аш обыграл Цзюнчэн Шана в стартовом матче молодёжного Итогового турнира ATP
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128-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш одержал победу в первом матче молодёжного Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Он обыграл китайца Цзюнчэн Шана (50-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:3), 2:4, 4:1, 4:3 (7:5).

Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2024, среда. 14:10 МСК
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 3 		4 1 3 5
4 7 		2 4 4 7
             
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. За это время Ван Аш выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Шана семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Календарь молодёжного Итогового турнира АТР
Турнирная таблица молодёжного Итогового турнира АТР
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