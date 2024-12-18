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Диана Шнайдер рассказала, на что потратит премию за серебро Олимпиады

Диана Шнайдер рассказала, на что потратит премию за серебро Олимпиады
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, на что потратит премию за серебро Олимпийских игр — 2024. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей.

«Ну довольно неожиданно. Ну… У меня нет такого, что я хочу сразу куда-то эту сумму потратить, в основном она просто лежит на банковском счёте, и, если нужны какие-то расходы, главное, чтобы можно было себе это позволить. Может быть, на какой-нибудь отдых в следующем году. Не сказать, что прямо всё в моих руках. Понятно, что все деньги, которые я выигрываю, мои. Но если мне нужен какой-то совет от родителей, я всегда спрашиваю, и они всегда мне рады помочь. У нас нет такого, что я скрываю, сколько у меня на счету или какие-то подобные вещи. То есть у нас всё открыто, и, честно, нет такого, что кто-то на себя одеяло тянет», – сказала Шнайдер в эфире шоу BetBoom Tennis.

Предложение о денежном поощрении теннисисток поступило от министерства спорта РФ, проект постановления был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира на Олимпиаде-2024 уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.

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