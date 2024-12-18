Диана Шнайдер выразила желание выступить в миксте с Беном Шелтоном

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер выразила желание сыграть в миксте с американским теннисистом Беном Шелтоном.

«Ну, я не буду опускать руки, сразу скажу. Может быть, всё-таки получится его уговорить, перетянуть на какой-нибудь турнир – сыграть вместе в микст. Но пока, конечно, больше приоритета ставлю на одиночку. Однако если такое получится, я с радостью сыграю с ним», – сказала Шнайдер в эфире шоу BetBoom Tennis.

Напомним, 3 ноября 20-летняя Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гонконге. Для россиянки этот титул оказался четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).