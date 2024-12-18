Михельсен одолел Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP
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Американский теннисист Алекс Михельсен одолел соотечественника Нишеша Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:3, 4:2.
Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2024, среда. 16:25 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|4 7
|4 7
|4
|
|3 5
|3 4
|2
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Михельсен выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Басаваредди три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.
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