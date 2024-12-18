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Михельсен одолел Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP

Михельсен одолел Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP
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Американский теннисист Алекс Михельсен одолел соотечественника Нишеша Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:3, 4:2.

Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2024, среда. 16:25 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		4 7 4 7 4
4 		3 5 3 4 2
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Михельсен выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Басаваредди три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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