Михельсен одолел Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP

Американский теннисист Алекс Михельсен одолел соотечественника Нишеша Басаваредди в матче молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:3, 4:2.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Михельсен выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Басаваредди три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.