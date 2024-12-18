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Кузнецова оценила решение наградить Андрееву и Шнайдер 2,5 млн рублей за ОИ-2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на решение министра спорта РФ Михаила Дегтярёва наградить Мирру Андрееву и Диану Шнайдер призовыми за серебро Олимпийских игр — 2024.

«Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро на Олимпиаде в Париже, получат по 2,5 млн рублей — об этом заявил министр спорта и новый глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв. Девочки большие молодцы, рада, что их достижение отметили», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Предложение о денежном поощрении теннисисток поступило от министерства спорта РФ, проект постановления был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира на Олимпиаде-2024 уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.