Хасбик посетил матч молодёжного Итогового турнира ATP

Российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов (Хасбик) бросил монету перед стартом матча между чехом Якубом Меншиком и Лёнером Тином из США в рамках молодёжного Итогового турнира ATP.

Фото: кадр из трансляции

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Отметим, что у Хасбика есть многолетний контракт с промоушеном UFC. Сообщалось, что соглашение блогера было подписано со сроком на пять лет и подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». В смешанных единоборствах Хасбулла пользуется популярностью уже в течение нескольких лет.