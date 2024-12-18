Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев проводит 300-ю неделю подряд в топ-20

Даниил Медведев проводит 300-ю неделю подряд в топ-20
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит 300-ю неделю подряд в топ-20. Рекорд по данному показателю принадлежит Роджеру Федереру – 1062 недели подряд.

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир «Большого шлема» (US Open — 2021), Итоговый турнир ATP — 2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 выигранных титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде. Нынешний сезон он впервые с 2017 года закончил без титулов.

Ранее Даниил Медведев снялся с World Tennis League. Турнир пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. Там выступят Швёнтек, Бадоса, Циципас, Рыбакина, Рублёв, Рууд, Гарсия, Паолини и Нагал.

Материалы по теме
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android