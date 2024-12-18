Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит 300-ю неделю подряд в топ-20. Рекорд по данному показателю принадлежит Роджеру Федереру – 1062 недели подряд.

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир «Большого шлема» (US Open — 2021), Итоговый турнир ATP — 2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 выигранных титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде. Нынешний сезон он впервые с 2017 года закончил без титулов.

Ранее Даниил Медведев снялся с World Tennis League. Турнир пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. Там выступят Швёнтек, Бадоса, Циципас, Рыбакина, Рублёв, Рууд, Гарсия, Паолини и Нагал.