Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале

Американская стриминговая платформа Netflix снимет документальный фильм о бывшей первой ракетке мира 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.

«Он переписал историю тенниса. Теперь пришло время ему рассказать свою собственную историю. Документальный фильм о Рафаэле Надале, размышляющий о вехах, которые определили его, и о последней главе его легендарного пути, выходит на Netflix», — сообщает официальный аккаунт сервиса в социальных сетях.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).