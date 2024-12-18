Кафельников двумя словами описал Романа Ротенберга

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга во время одной из пресс-конференций.

«Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать быстро решения, нужно, чтобы был свежий воздух», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча СКА.

«Просто великий», — ответил Кафельников на слова Ротенберга.

Напомним, Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. Он дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ.