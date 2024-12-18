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Якуб Меншик неожиданно уступил в матче молодёжного Итогового турнира ATP

Якуб Меншик неожиданно уступил в матче молодёжного Итогового турнира ATP
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Чешский теннисист Якуб Меншик с поражения начал молодёжный Итоговый турнир — 2024. В матче 1-го тура он уступил американцу Лёнеру Тину со счётом 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 3:4.

Джидда-U21. Синяя группа
18 декабря 2024, среда. 19:10 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 6 		3 3 4 4 3 8
4 8 		4 7 2 2 4 10
             
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Меншик выполнил 24 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тина один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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