Якуб Меншик неожиданно уступил в матче молодёжного Итогового турнира ATP

Чешский теннисист Якуб Меншик с поражения начал молодёжный Итоговый турнир — 2024. В матче 1-го тура он уступил американцу Лёнеру Тину со счётом 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 3:4.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Меншик выполнил 24 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тина один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.