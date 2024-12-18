Арина Соболенко опубликовала селфи из отеля Абу-Даби

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась снимком из Абу-Даби (ОАЭ) на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году спортсменка сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года. Она признана игроком года по версии WTA, а также получила награду Jerry Diamond ACES Award, которую вручают спортсмену за преданность делу и продвижение женского тенниса.