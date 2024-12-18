Макинрой — об Алькарасе: величайший талант последних 20 лет

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает испанского теннисиста Карлоса Алькараса одним из самых перспективных игроков за последние годы.

«Алькарас — величайший талант, которого я видел за последние 20 лет. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел. Во всяком случае, в его возрасте. Я взволнован только потому, что он высокий. Надеюсь, он останется сильным», — сказал Макинрой в подкасте Энди Роддика.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.