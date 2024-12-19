Артюр Фис уступил Жоао Фонсеке в матче молодёжного Итогового турнира ATP

Французский теннисист Артюр Фис с поражения начал молодёжный Итоговый турнир — 2024. В матче 1-го тура он уступил бразильцу Жоао Фонсеке. Встреча завершилась со счётом 3:4, 4:2, 4:1, 1:4, 4:1 в пользу представителя Бразилии.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Фис выполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Фонсеки семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.