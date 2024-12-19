Молодёжный Итоговый турнир ATP: результаты матчей 18 декабря

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18 декабря, состоялся первый игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Next Gen ATP Finals. Результаты 18 декабря:

Красная группа:

Люка Ван Аш – Цзюнчэн Шан — 4:3(3), 2:4, 4:1, 4:3(5);

Алекс Михельсен – Нишеш Басаваредди — 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2.

Синяя группа:

Лёнер Тин – Якуб Меншик — 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8);

Жоао Фонсека – Артюр Фис — 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.