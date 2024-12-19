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Шнайдер – о защите очков в новом сезоне: турниров предостаточно, чтобы заработать больше

Шнайдер – о защите очков в новом сезоне: турниров предостаточно, чтобы заработать больше
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от нового сезона.

«Легко никогда не бывает. Конечно, перед новым сезоном я переживаю. Мне кажется, у всех в этом плане есть какой-то страх, что что-то не получится подтвердить или что-то пойдёт не так… Я стараюсь от этого абстрагироваться как можно больше. Всё-таки турнирный календарь очень большой, год очень длинный – турниров предостаточно, чтобы не только подтверждать все эти очки, но и заработать больше, выигрывать больше титулов. Поэтому это, мне кажется, с какой стороны на эту монету посмотреть. Понятно, что будет тяжело — легко уже, мне кажется, не будет никогда, поэтому буду стараться, работать и смотреть, как что будет получаться», – сказала Шнайдер в эфире шоу BetBoom Tennis.

3 ноября 20-летняя Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

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