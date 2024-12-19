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Диана Шнайдер — о Кубке Билли Джин Кинг: 100% мы были бы фаворитами

Диана Шнайдер — о Кубке Билли Джин Кинг: 100% мы были бы фаворитами
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о потенциальных перспективах сборной России на Кубке Билли Джин Кинг в случае допуска команды к турниру.

«Мне кажется, на Кубке Билли Джин Кинг 100% мы были бы фаворитами, это все адекватно понимали бы. Я думаю, в финал можно было заходить и выигрывать, в принципе, – всё по силам было бы», – сказала Шнайдер в эфире шоу BetBoom Tennis.

В 2024 году победителем крупнейшего командного международного соревнования в женском теннисе — Кубка Билли Джин Кинг — стала сборная Италии, которая со счётом 2:0 переиграла в финале команду Словакии. В топ-20 рейтинга WTA на данный момент входят четыре россиянки — Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16) — и только одна представительница Италии — Жасмин Паолини (4).

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