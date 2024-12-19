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Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 19 декабря, турнирная сетка

Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 19 декабря, турнирная сетка
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Сегодня, 19 декабря, состоится второй игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Next Gen ATP Finals. Расписание 19 декабря

Красная группа:

14:00 мск — Цзюнчэн Шан (Китай) — Нишеш Басаваредди (США);
15:30 мск — Алекс Михельсен (США) — Люка Ван Аш (Франция).

Синяя группа:

19:00 мск — Артюр Фис (Франция) — Якуб Меншик (Чехия);
20:30 мск — Лёнер Тин (США) — Жоао Фонсека (Бразилия).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Турнирная таблица молодёжного Итогового турнира
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