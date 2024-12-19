Джокович: Сербия обладает огромным потенциалом, а образованная молодёжь — её большая сила

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» теннисист Новак Джокович высказался о роли молодёжи в жизни сербского государства. Мыслями он поделился в социальных сетях.

«Как человек, который глубоко верит в силу молодёжи и их стремление к лучшему будущему, считаю важным, чтобы их голоса были услышаны. Сербия обладает огромным потенциалом, а образованная молодёжь — её самая большая сила. Нам всем нужно понимание и уважение. Ваш Новак», — написал спортсмен в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Новак Джокович выступит на хардовом турнире ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.