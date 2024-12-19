Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт

Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт
Комментарии

38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт начала сотрудничество с бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской. Предположительно, Радваньска станет одним из тренеров Линетт.

«Ущипните меня! Агнешка Радваньска присоединилась к моей команде!» — написала Линетт на своей странице в соцсети Х и поделилась совместной фотографией.

Фото: Из личного архива Линетт

Агнешка Радваньска — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, победительница 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

Материалы по теме
11 теннисисток вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android