Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт

38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт начала сотрудничество с бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской. Предположительно, Радваньска станет одним из тренеров Линетт.

«Ущипните меня! Агнешка Радваньска присоединилась к моей команде!» — написала Линетт на своей странице в соцсети Х и поделилась совместной фотографией.

Фото: Из личного архива Линетт

Агнешка Радваньска — финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, победительница 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.