Мирра Андреева и Арина Соболенко обыграли Гарсию и Рыбакину в стартовом матче WTL

Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко одержали первую победу на выставочном турнире World Tennis League, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Они обыграли представительницу Казахстана Елену Рыбакину и француженку Каролин Гарсию со счётом 7:6 (7:5).

Андреева и Соболенко отыграли четыре сетбола при счёте 4:5. Отметим, что они выступают за команду «Хоукс» («Ястребы»). Вместе с ними в коллективе значатся австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Рыбакина и Гарсия попали в команду Фэлконс» («Соколы»), в составе которой выступят российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.