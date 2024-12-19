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Арина Соболенко с 10-го матчбола обыграла Елену Рыбакину на World Tennis League

Арина Соболенко с 10-го матчбола обыграла Елену Рыбакину на World Tennis League
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в упорной борьбе обыграла шестую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину в рамках матча на выставочном турнире World Tennis League — 7:6 (7:3).

Белоруске потребовалось десять матчболов, чтобы завершить встречу. Отметим, что Соболенко вела в сете со счётом 5:0.

Соболенко выступает за команду «Хоукс» («Ястребы») вместе с россиянкой Миррой Андреевой, с которой они ранее выиграли парный матч. Вместе с ними в коллективе значатся австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Рыбакина попала в команду Фэлконс» («Соколы»), в составе которой выступают француженка Каролин Гарсия, российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.

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