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Соболенко — о победе над Рыбакиной: подумала, что не стоит быть настолько жестокой с ней

Соболенко — о победе над Рыбакиной: подумала, что не стоит быть настолько жестокой с ней
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над соперницей из Казахстана Еленой Рыбакиной на выставочном турнире World Tennis League. Счёт — 7:6 (7:3) в пользу Арины, которая закончила встречу с 10-го матчбола. При этом Соболенко вела со счётом 5:0 по геймам.

«Говорила себе, что нельзя быть настолько жестокой по отношению к Елене. Она такой хороший человек. Нельзя с ней так поступать. Давайте будем дружелюбными», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На этом турнире Арина Соболенко выступает за команду «Хоукс» («Ястребы») вместе с россиянкой Миррой Андреевой, с которой они ранее выиграли парный матч. Вместе с ними в коллективе значатся австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал. Елена Рыбакина попала в команду Фэлконс» («Соколы»), в составе которой выступают француженка Каролин Гарсия, российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.

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