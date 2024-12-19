Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв и Денис Шаповалов проиграли Томпсону и Нагалу в матче Мировой теннисной лиги

Андрей Рублёв и Денис Шаповалов проиграли Томпсону и Нагалу в матче Мировой теннисной лиги
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов потерпели поражение в парном матче в рамках Мировой теннисной лиги, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Они проиграли австралийцу Джордану Томпсону и представителю Индии Сумиту Нагалу со счётом 5:7.

Матч продолжался 37 минут. За это время Рублёв и Шаповалов не выполнили подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их соперников ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Рублёв и Шаповалов выступают за команду Фэлконс» («Соколы») с Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсией. Томпсон и Нагал попали в коллектив «Хоукс» («Ястребы») с Миррой Андреевой и Ариной Соболенко.

Материалы по теме
Русские «Соколы» и «Ястребы» уже на корте! Мирра против Рублёва. Кто сильнее? LIVE!
Live
Русские «Соколы» и «Ястребы» уже на корте! Мирра против Рублёва. Кто сильнее? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android