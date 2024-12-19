Андрей Рублёв и Денис Шаповалов проиграли Томпсону и Нагалу в матче Мировой теннисной лиги

Российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов потерпели поражение в парном матче в рамках Мировой теннисной лиги, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Они проиграли австралийцу Джордану Томпсону и представителю Индии Сумиту Нагалу со счётом 5:7.

Матч продолжался 37 минут. За это время Рублёв и Шаповалов не выполнили подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их соперников ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Рублёв и Шаповалов выступают за команду Фэлконс» («Соколы») с Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсией. Томпсон и Нагал попали в коллектив «Хоукс» («Ястребы») с Миррой Андреевой и Ариной Соболенко.