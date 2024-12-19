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Андрей Рублёв обыграл Джордана Томпсона в матче World Tennis League

Андрей Рублёв обыграл Джордана Томпсона в матче World Tennis League
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче одиночного разряда на Мировой теннисной лиге. Он обыграл 26-го номера мирового рейтинга австралийца Джордана Томпсона со счётом 7:5, 2:0, 10:6.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Рублёв выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Томпсона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Рублёв выступает за команду Фэлконс» («Соколы») с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсией. Томпсон попал в коллектив «Хоукс» («Ястребы») с Сумитом Нагалем, Миррой Андреевой и Ариной Соболенко.

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