Каспер Рууд обыграл Александра Шевченко в матче World Tennis League

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд со счётом 6:4 обыграл экс-россиянина Александра Шевченко, ныне представляющего Казахстан, в матче одиночного разряда третьего сезона Мировой теннисной лиги (выставочный смешанный командный турнир, который в 2024 году проходит с 19 по 22 декабря в Абу-Даби (ОАЭ)).

Встреча Рууда с Шевченко продлилась 34 минуты. В её рамках Каспер ни разу не подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Шевченко ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Рууд представляет команду Kites, Шевченко Eagles. Первые ведут в данной встрече со счётом 12:8.