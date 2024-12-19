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Чжэн Циньвэнь признана лучшей теннисисткой 2024 года по версии болельщиков

Чжэн Циньвэнь признана лучшей теннисисткой 2024 года по версии болельщиков
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала обладательницей награды Fans' Favorite Award, которая ежегодно присуждается лучшей теннисистке года по версии болельщиков, сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде. Кроме того, Циньвэнь стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. У спортсменки насчитывается 445 очков по этому показателю. Всего 22-летняя теннисистка одержала 52 победы в 2024 году. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон.

Также в уходящем году китаянка вышла в финал Итогового турнира WTA, в котором уступила американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (2:7).

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