Американец Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP — 2024
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41-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024.
Джидда-U21. Красная группа
19 декабря 2024, четверг. 16:05 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4 8
|4 7
|
|2
|3 6
|3 5
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Во втором матче соревнований Михельсен (2) со счётом 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5) обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша (6). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Эта и предыдущая победа (над Нишешем Басаваредди) позволят американцу досрочно стать победителем Красной группы и выйти в полуфинал Итогового вне зависимости от его результата в матче с китайцем Цзюнчэн Шаном.
За второе место в Красной группе поборются Ван Аш и американец Нишеш Басаваредди.
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