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Американец Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP — 2024

Американец Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP — 2024
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41-я ракетка мира американский теннисист Алекс Михельсен стал первым полуфиналистом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024.

Джидда-U21. Красная группа
19 декабря 2024, четверг. 16:05 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		4 4 8 4 7
4 		2 3 6 3 5
             
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Во втором матче соревнований Михельсен (2) со счётом 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5) обыграл 128-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша (6). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Эта и предыдущая победа (над Нишешем Басаваредди) позволят американцу досрочно стать победителем Красной группы и выйти в полуфинал Итогового вне зависимости от его результата в матче с китайцем Цзюнчэн Шаном.

За второе место в Красной группе поборются Ван Аш и американец Нишеш Басаваредди.

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