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15-я ракетка мира Джек Дрейпер пропустит United Cup из-за травмы

15-я ракетка мира Джек Дрейпер пропустит United Cup из-за травмы
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил о решении сняться с United Cup — 2025 (командный теннисный турнир под эгидой ATP и WTA), который пройдёт с 27 декабря по 5 января в Сиднее и Перте.

«К сожалению, мне посоветовали не играть на United Cup, так как я стараюсь восстановиться после травмы бедра и набрать игровую форму. Несмотря на то что мы очень позитивно смотрим на Australian Open, я знаю, что не смогу сразу включиться в плотный график, так как занимаюсь тренировками и укреплением бедра.

Я расстроен, потому что действительно с нетерпением ждал возможности впервые там сыграть. Мы также приняли трудное решение не участвовать в предстоящем матче Кубка Дэвиса в Японии, чтобы восстановиться после Australian Open», — написал британец в социальных сетях.

Отметим, что в декабре Дрейпер намеревался провести тренировочный сбор с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, однако британцу не удалось это сделать из-за полученной травмы.

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