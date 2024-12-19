Стал известен матч WTA, который по версии болельщиков был признан лучшим в 2024 году

Матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и польской теннисисткой Игой Швёнтек (второй номер рейтинга WTA) в финале турнира WTA-1000 в Мадриде, который прошёл 4 мая, победил в номинации лучший матч 2024 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, в этой встрече Швёнтек одержала победу в трёх сетах, взяв решающий на тай-брейке, который закончился со счётом 9:7 в пользу польки.

Отметим, что Соболенко и Швёнтек вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисисток мира по версии Forbes в 2024 году. Доход белорусской спортсменки составил $ 18,7 млн ($ 9,7 млн призовых + $ 9 млн на спонсорских контрактах). Она впервые в карьере завершила сезон в качестве первого номера рейтинга. Швёнтек заработала $ 23,8 млн ($ 8,4 млн + $ 15 млн).