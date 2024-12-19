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Сын Ллейтона Хьюитта станет самым молодым участником квалификации Australian Open — 2025

Сын Ллейтона Хьюитта станет самым молодым участником квалификации Australian Open — 2025
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Австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном знаменитого Ллейтона Хьюитта, примет участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025 года, сообщает пресс-служба мэйджора.

16-летний Круз, занимающий 1264-е место в рейтинге ATP, станет самым молодым участником квалификации с 1997 года. Примечательно, что в том далёком году статус самого молодого игрока квалификационного раунда принадлежал именно его отцу Ллейтону.

Напомним, за свою карьеру Ллейтон Хьюитт выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Также австралиец — победитель 33 турниров ATP (30 — в одиночном разряде).

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 12 по 26 января. Квалификационные встречи состоятся с 6 по 10 января.

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