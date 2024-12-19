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Вуков посетил матч команды Рыбакиной на WTL. Он впервые появился на публике после скандала

Вуков посетил матч команды Рыбакиной на WTL. Он впервые появился на публике после скандала
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Хорватский тренер Стефано Вуков был замечен на матче третьего сезона Мировой теннисной лиги (выставочный командный турнир), которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Вуков с трибун следил за матчем команд «Фэлконс» и «Хоукс», в частности, за встречей россиянина Андрея Рублёва с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что это первое публичное появление Вукова на теннисном турнире после скандала на фоне его ухода из команды чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной, с которой он проработал более пяти лет. Они неожиданно расстались перед US Open — 2024, с которого Елена впоследствии снялась, после чего в СМИ появлялась информация о тяжёлом психологическом состоянии Рыбакиной и дисквалификации Вукова со стороны WTA. Ни одна из сторон эту информацию не комментировала.

Рыбакина также участвует в WTL и представляет команду «Фэлконс». Елена сегодня, 19 декабря, проводила матч с Ариной Соболенко, присутствовал ли на нём Вуков – неизвестно.

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