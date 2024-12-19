Вуков посетил матч команды Рыбакиной на WTL. Он впервые появился на публике после скандала

Хорватский тренер Стефано Вуков был замечен на матче третьего сезона Мировой теннисной лиги (выставочный командный турнир), которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Вуков с трибун следил за матчем команд «Фэлконс» и «Хоукс», в частности, за встречей россиянина Андрея Рублёва с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что это первое публичное появление Вукова на теннисном турнире после скандала на фоне его ухода из команды чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной, с которой он проработал более пяти лет. Они неожиданно расстались перед US Open — 2024, с которого Елена впоследствии снялась, после чего в СМИ появлялась информация о тяжёлом психологическом состоянии Рыбакиной и дисквалификации Вукова со стороны WTA. Ни одна из сторон эту информацию не комментировала.

Рыбакина также участвует в WTL и представляет команду «Фэлконс». Елена сегодня, 19 декабря, проводила матч с Ариной Соболенко, присутствовал ли на нём Вуков – неизвестно.