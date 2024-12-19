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Ига Швёнтек принесла первую победу «Иглз», обыграв Паолини в Мировой теннисной лиге

Ига Швёнтек принесла первую победу «Иглз», обыграв Паолини в Мировой теннисной лиге
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек принесла команде «Иглз» первую победу в противостоянии с «Кайтс» в рамках Мировой теннисной лиги (WTL), третий сезон которой проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В одиночном разряде Швёнтек обыграла двукратную финалистку ТБШ-2024 итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:6. Напряжённая встреча продлилась 55 минут. Ига один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Однако победа Швёнтек не помогла «Иглз» обыграть «Кайтс». Итоговый счёт противостояния — 25:20 в пользу вторых.

«Кайтс» — «Иглз» — 25:20.

Паолини/Рууд — Бадоса/Шевченко — 6:4;
Рууд – Шевченко – 6:4;
Халеп/Паолини – Бадоса/Швёнтек – 7:5;
Швёнтек – Паолини – 7:6.

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