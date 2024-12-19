Артюр Фис уверенно обыграл Меншика на групповом этапе молодёжного Итогового турнира ATP

20-я ракетка мира, 20-летний французский теннисист Артюр Фис одержал уверенную победу над 48-м номером рейтинга ATP 19-летним чехом Якубом Меншиком на групповом этапе молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Встреча в рамках Синей группы завершилась со счётом 4:2, 4:3 (7:4), 4:2 в пользу француза.

Встреча Фиса с Меншиком продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Артюр шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Якуба два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Фис, ранее в группе проигравший бразильцу Жоао Фонсеке, сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового.