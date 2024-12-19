Серена Уильямс: каждое моё поражение было необходимо для того, чтобы стать той, кто я есть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила о том, что без некоторых обидных поражений, которые ей приходилось терпеть на протяжении своей карьеры, ей никогда не удалось бы достичь своей славы.

«Я никогда не любила проигрывать, но, к сожалению, я думаю, когда проигрываешь, ты извлекаешь некоторые важные уроки. И каждое поражение, которое я терпела, было необходимо для того, чтобы стать Сереной Уильямс, иначе я никогда бы не стала этим человеком», — приводит слова Уильямс Tennis.com.

За свою профессиональную карьеру 43-летняя Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.