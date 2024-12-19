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Дженсон Бруксби признался, что в детстве ему диагностировали аутизм

Дженсон Бруксби признался, что в детстве ему диагностировали аутизм
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Бывшая 33-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби признался, что в раннем детстве ему диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС).

По словам Бруксби, до четырёх лет он не мог говорить и проводил по 40 часов в неделю на занятиях с психотерапевтами.

«Я не хотел держать это в себе. Очевидно, что это личная тема, которую даже с людьми, с которыми чувствуешь себя очень комфортно, нельзя было просто так поднять в разговоре. Но я всегда об этом думал и хотел насчёт этого поговорить», — приводит слова Бруксби Associated Press.

Бруксби отметил, что аутизм «делает его жизнь немного сложнее» – из-за этого у него бывают вспышки агрессии, когда он, к примеру, расстроен неудачными ударами. Признаки дискомфорта у спортсмена могут проявляться через такие действия, как, например, оттягивание одежды или частые касания волос.

По словам специалиста, с которым Бруксби работает с детства, сейчас он находится в «очень лёгкой части спектра». Прогресс, которого он достиг, является «необычным и уникальным результатом».

Напомним, в октябре 2023 года Бруксби был дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска трёх допинг-тестов. Американцу удалось добиться смягчения наказания: ITIA сократило срок до 13 месяцев.

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