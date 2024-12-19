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«Именинник». Азаренко опубликовала фотографию с восьмилетним сыном в день его рождения

«Именинник». Азаренко опубликовала фотографию с восьмилетним сыном в день его рождения
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала пост в социальных сетях, в котором напомнила своим подписчикам, что сегодня, 19 декабря, её сын Лео празднует свой восьмой день рождения.

Спортсменка выложила фотографию, на которой сидит за столом и обнимает ребёнка.

«Именинник», — подписала фото Азаренко, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: Соцсети Виктории Азаренко

Также белоруска опубликовала ещё один пост, посвящённый столь важному событию в её семье.

«Так странно осознавать, что Лео сегодня исполнилось восемь. Пока ты развлекаешься, время летит», — написала Виктория.

Отметим, что 35-летняя Азаренко не выходила на корт с начала сентября 2024 года из-за травмы плеча.

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