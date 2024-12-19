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Жоао Фонсека гарантировал себе выход в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP — 2024

Жоао Фонсека гарантировал себе выход в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP — 2024
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145-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека досрочно вышел в полуфинал молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Джидда-U21. Синяя группа
19 декабря 2024, четверг. 20:50 МСК
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		0 4 2
4 		4 1 4
             
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Во втором матче группового этапа Фонсека со счётом 4:0, 4:0, 1:4, 4:2 обыграл 19-летнего американца Лёнера Тина (122-й номер рейтинга ATP). Эта и победа в первом матче над французом Артюром Фисом позволят Фонсеке выйти в плей-офф Итогового турнира с первого места Синей группы независимо от результата его матча с чехом Якубом Меншиком.

Встреча Фонсеки с Тином продлилась 1 час 9 минут. В её рамках Жоао три раза подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Тина четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойт из одного.

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