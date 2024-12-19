Меншика попросили пройти допинг-тест прямо во время матча на молодёжном Итоговом турнире

Неприятным инцидентом ознаменовался матч чеха Якуба Меншика с французом Артюром Фисом на групповом этапе молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 (Синяя группа), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Во второй партии встречи Меншик взял перерыв на поход в туалет, во время которого у него попросили сдать допинг-тест. Из-за этого Якуб задержался, придя на корт, он уведомил о произошедшем судью на вышке. Тот ответил «Ты прав» и доложил о произошедшем супервайзеру со словами «Передай, что такое не должно происходить».

Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:3 (7:4), 4:2 в пользу Фиса. Меншик потерял шансы на выход в плей-офф соревнований (у него два поражения в двух матчах).