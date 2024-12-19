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Меншика попросили пройти допинг-тест прямо во время матча на молодёжном Итоговом турнире

Меншика попросили пройти допинг-тест прямо во время матча на молодёжном Итоговом турнире
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Неприятным инцидентом ознаменовался матч чеха Якуба Меншика с французом Артюром Фисом на групповом этапе молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 (Синяя группа), который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Джидда-U21. Синяя группа
19 декабря 2024, четверг. 19:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 4
2 		3 4 2
             
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Во второй партии встречи Меншик взял перерыв на поход в туалет, во время которого у него попросили сдать допинг-тест. Из-за этого Якуб задержался, придя на корт, он уведомил о произошедшем судью на вышке. Тот ответил «Ты прав» и доложил о произошедшем супервайзеру со словами «Передай, что такое не должно происходить».

Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:3 (7:4), 4:2 в пользу Фиса. Меншик потерял шансы на выход в плей-офф соревнований (у него два поражения в двух матчах).

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