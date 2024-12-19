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Мировая теннисная лига: результаты игрового дня 19 декабря, положение команд

«Фэлконс» с Рублёвым и Рыбакиной захватили лидерство в WTL по итогам 1-го игрового дня
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19 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл первый игровой день третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочный командный турнир. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и положением команд.

Мировая теннисная лига (WTL), 3-й сезон, Абу-Даби. Положение команд после 1-го игрового дня:

  1. «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 29 очков;
  2. «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 26;
  3. «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп)— 25;
  4. «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 20.

Мировая теннисная лига (WTL), 3-й сезон, Абу-Даби. Результаты 1-го игрового дня:

«Фэлконс» — «Хоукс» — 29:26

Гарсия/Рыбакина — Андреева/Соболенко — 6:7 (5:7).

Рыбакина — Соболенко — 6:7 (3:7).

Рублёв/Шаповалов — Томпсон/Нагал — 5:7.

Рублёв — Томпсон — 7:5, 2:0, [10:6].

«Кайтс» — «Иглз» — 25:20

Паолини/Рууд — Бадоса/Шевченко — 6:4;

Рууд – Шевченко – 6:4;

Халеп/Паолини – Бадоса/Швёнтек – 7:5;

Швёнтек – Паолини – 7:5, 0:1.

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