«Фэлконс» с Рублёвым и Рыбакиной захватили лидерство в WTL по итогам 1-го игрового дня

19 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл первый игровой день третьего сезона Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочный командный турнир. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и положением команд.
Мировая теннисная лига (WTL), 3-й сезон, Абу-Даби. Положение команд после 1-го игрового дня:
- «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 29 очков;
- «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 26;
- «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп)— 25;
- «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 20.
Мировая теннисная лига (WTL), 3-й сезон, Абу-Даби. Результаты 1-го игрового дня:
«Фэлконс» — «Хоукс» — 29:26
Гарсия/Рыбакина — Андреева/Соболенко — 6:7 (5:7).
Рыбакина — Соболенко — 6:7 (3:7).
Рублёв/Шаповалов — Томпсон/Нагал — 5:7.
Рублёв — Томпсон — 7:5, 2:0, [10:6].
«Кайтс» — «Иглз» — 25:20
Паолини/Рууд — Бадоса/Шевченко — 6:4;
Рууд – Шевченко – 6:4;
Халеп/Паолини – Бадоса/Швёнтек – 7:5;
Швёнтек – Паолини – 7:5, 0:1.