Маю: Кирьосу нужно быть реалистом. Синнер обыграет его, даже если толпа на AO заволнуется

Чемпион пяти турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парах французский теннисист Николя Маю высказался о том, что австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-дела.

«Мне не нравятся подобного рода заявления. Он имеет право на своё мнение о положительном допинг-тесте Синнера, каждый волен думать, что хочет, но нагнетать обстановку подобным образом… Синнер никогда никого не оскорблял, он первая ракетка мира, так что это лишнее.

Я думаю, что всё, что происходит до матча, для Синнера сложнее, чем сам матч. Кирьос давно не играл, и, конечно, можно мечтать о титуле на Australian Open, но нужно оставаться реалистом. Даже если толпа заволнуется, Синнер выиграет со счётом 6:3», — приводит слова Маю Eurosport.nl.